Москва, , 23:30 — REGNUM Победа демократов будет означать новый виток спада на рынках и продолжение экономического кризиса США, с победой республиканцев рынок получит новый импульс и возможное налаживание отношений с Россией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 ноября заявил экономист Александр Воронков. При этом он считает, что США не прекратят поддерживать киевский режим даже с перевесом республиканцев в конгрессе.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«С рынками на самом деле все максимально просто: если побеждают демократы, то, скорее всего, мы увидим очередной виток спада на рынках. Для рынков это будет отчётливым сигналом того, что Байден в принципе не будет менять какую-то свою политику, какую-то стратегию, да и соответственно, продолжит заниматься тем, что было раньше в ущерб экономике американской», — отметил экономист.

«А если же республиканцы победят, здесь все гораздо интереснее. В ближайшее время фондовый рынок, скорее всего, получит импульс. Люди просто будут ждать каких-то изменений, даже не каких-то конкретных, а просто изменений», — пояснил он.

Кроме того, по его мнению, при демократах не стоит ожидать потепления в отношениях США и России, а вот республиканцы будут постепенно идти на налаживание контакта с Россией: «Это поможет получить более дешёвые энергоресурсы и, как следствие это будет один из шагов к победе над инфляцией в США».

При этом важно понимать, что и республиканцы, и демократы придерживаются общей позиции по конфликту на территории бывш. УССР. И победа в выборах республиканцев вовсе не будет обозначать одномоментное прекращение вливания денег и военной помощи киевскому режиму, добавил экономист.