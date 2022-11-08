Москва, 8 ноября 2022, 23:31 — REGNUM Шведский ритейлер H&M подал встречный иск, требуя компенсации в размере 537,8 млн рублей после проигрыша спора о расторжении договора аренды с московским парком развлечений «Остров мечты». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.
Ритейлер намерен добиться, чтобы столичный парк принял арендованное помещение по акту на конец августа 2022 года, вернул имущество H&M и выплатил неустойку за каждый день неисполнения решения. Как полагают в H&M, в первый месяц выплата должна составлять 100 тыс. рублей в день, а со второго месяца — 200 тыс. рублей.
Напомним, H&M приостановил деятельность в России в марте 2022 года из-за спецоперации. В августе ритейлер возобновил работу своих российских магазинов с целью распродажи товарных остатков.