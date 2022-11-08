Москва, 8 ноября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Шведский ритейлер H&M подал встречный иск, требуя компенсации в размере 537,8 млн рублей после проигрыша спора о расторжении договора аренды с московским парком развлечений «Остров мечты». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска магазина H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Ритейлер намерен добиться, чтобы столичный парк принял арендованное помещение по акту на конец августа 2022 года, вернул имущество H&M и выплатил неустойку за каждый день неисполнения решения. Как полагают в H&M, в первый месяц выплата должна составлять 100 тыс. рублей в день, а со второго месяца — 200 тыс. рублей.

Напомним, H&M приостановил деятельность в России в марте 2022 года из-за спецоперации. В августе ритейлер возобновил работу своих российских магазинов с целью распродажи товарных остатков.