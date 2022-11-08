Лос-Анджелес, США, , 23:27 — REGNUM Режиссёр Шон Леви работает над проектом нового фильма франшизы «Звёздные войны». Об этом 9 ноября сообщает портал The Wrap.

Звездные войны KAMiKAZOW

Источник издания утверждает, что Леви, скорее всего, выступит в качестве режиссёра, а производство картины начнётся после того, как он закончит снимать третью часть кинокомикса «Дэдпул». Пока нет подробностей о сюжете или потенциальных членах актёрского состава.

Стоит отметить, что сейчас Шон Леви также участвует в проекте пятого и финального сезона фантастического сериала «Очень странные дела», ожидается, что он снимет несколько эпизодов. Ранее он выпустил на экраны фильмы «Главный герой», «Ночь в музее», «Проект «Адам», «Розовая пантера» и другие.

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