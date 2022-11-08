Луганск, , 23:22 — REGNUM Жителя посёлка Вороново в ЛНР жестоко убили бандеровцы, когда этот населённый пункт находился под контролем ВСУ, заявила 8 ноября советник главы ЛНР Анна Сорока.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Иван Селихов был убит боевиками батальона территориальной обороны «Чернигов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандеровцам его сдали соседи, в результате боевики ворвались к нему в дом, били пожилого человека «за то, что его два сына ещё в 2014 году ушли в ополчение».

«Специально соседей держали под дулом автомата, чтоб они смотрели на всё это, — цитируют Сороку РИА Новости. — Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил всё время, так как был парализован, они его застрелили из автомата».

Погибшего боевики не давали хоронить, глумились над его телом.

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