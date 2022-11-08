Луганск, 8 ноября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Жителя посёлка Вороново в ЛНР жестоко убили бандеровцы, когда этот населённый пункт находился под контролем ВСУ, заявила 8 ноября советник главы ЛНР Анна Сорока.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

Иван Селихов был убит боевиками батальона территориальной обороны «Чернигов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандеровцам его сдали соседи, в результате боевики ворвались к нему в дом, били пожилого человека «за то, что его два сына ещё в 2014 году ушли в ополчение».

«Специально соседей держали под дулом автомата, чтоб они смотрели на всё это, — цитируют Сороку РИА Новости. — Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил всё время, так как был парализован, они его застрелили из автомата».

Погибшего боевики не давали хоронить, глумились над его телом.