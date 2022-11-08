Москва, , 23:13 — REGNUM ДТП с участием полицейского автомобиля и такси произошло вечером 8 ноября в центре Москвы на пересечении улиц Бауманская и Спартаковская, передаёт агентство «Москва».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным «Известий», в результате аварии пострадал сотрудник полиции, он был госпитализирован.

В пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили сообщения об инциденте, отметив при этом, что «информации о пострадавших не поступало», в результате ДТП обе машины получили механические повреждения.

На месте происшествия в настоящее время находятся сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.