Ташкент, 9 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Несмотря на многочисленные заявления турецких министров, представители самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра не смогут принять участие в заседании Организации тюркских государств из-за несогласия властей Узбекистана. Об этом 8 ноября написал российский тюрколог Владимир Аватков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Туркестан

«Ничто, казалось бы, не предвещало беды, как вдруг она пришла откуда не ждали. В министерстве иностранных дел Узбекистана вчера заявили, что в саммите ОТГ в Самарканде Северный Кипр участвовать не будет. Что это? Демарш? А как же туркоцентричное единство под эгидой турок?» — отметил эксперт.

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По его словам, лучше всего такое «единство» и «первенство» Турции среди тюрок иллюстрируется историческими фактами, такими как отношение Тамерлана к султану Баязиду после разгрома турецких войск в июле 1402 года.

«Был такой тюркский военачальник Тамерлан. Так вот, он во время разорения османского государства повсюду возил за собой султана Баязида в клетке, подвергая всяческим унижениям, использовал его как подставку под ноги, а за обедом помещал его под стол и кидал ему кости», — пояснил политолог.

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