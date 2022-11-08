Москва, 8 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о государственной измене, следует из данных, размещённых 8 ноября в картотеке суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно базе данных, обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», было предъявлено Г. К. Вердияну.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Накануне суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело находится под грифом «совершенно секретно». Никаких подробностей о личности арестованного и обстоятельствах дела не раскрывается.