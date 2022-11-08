Саранск, , 22:59 — REGNUM В Саранске 10–11 ноября состоится Межрегиональный фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов России. Об этом сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ».

Вода и перо – священные символы финно-угров Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Участниками фестиваля станут представители финно-угорских и самодийских народов, которые проживают на территории регионов страны и создают произведения на родных языках с переводом на русский.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в Мордовском государственном национальном драматическом театре 10 ноября в 10:00 мск.

В рамках фестиваля состоятся панельные дискуссии, мастер-классы по поэтическому и прозаическому творчеству, семинары для начинающих поэтов и писателей по литературно-художественному переводу собственных произведений.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль будет содействовать этнокультурному, духовному и интеллектуальному развитию народов России, поможет выявить новых одаренных авторов, а также привлечь общественный интерес к современному литературно-художественному творчеству.

Мероприятие проводится на средства субсидии от Федерального агентства по делам национальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по итогам конкурса в рамках Всемирного конгресса финно-угорских народов в Тарту (Эстония) титул столицы финно-угорской культуры получила удмуртская деревня Байтеряково. Открытие года культурной столицы состоялось в Байтеряково 28 февраля 2022 года.

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