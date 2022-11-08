Белград, 8 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Tv Pink пообещал, что сербское государство «позаботится» о 500 косовских полицейских сербской национальности, добровольно покинувших полицию Косово 5–6 ноября в знак протеста против политики Приштины.

pictureskosovo.free.fr Церковь в Лепосавиче

По словам политика, меры по поддержке соотечественников обойдутся бюджету в 50-60 млн евро. При этом неизвестно, в чем конкретно будет заключаться помощь.

В ближайшее время Народная скупщина Сербии должна одобрить внесение поправок в бюджет, предполагающих увеличение расходов на поддержку граждан Сербии в Косово через канцелярию по Косово и Метохии на 15,5 млн евро. В 2022 году бюджет канцелярии должен составить 84,4 млн евро. Большая часть этих средств идет на обеспечение работы сербских параллельных структур власти в Косово.