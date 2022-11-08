Грозный, 8 ноября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Лживой вражеской пропагандой назвал слухи о гибели под Лисичанском «сотен чеченских бойцов» глава Чечни Рамзан Кадыров 8 ноября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Заявив о том, что вражеские пропагандистские каналы «на ровном месте штампуют сказки», в том числе «о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском», глава Чечни отметил, что такие байки приходится комментировать.

«Ну хотя чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда, — пишет Кадыров. — Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб».

Он добавил, что чеченские бойцы готовят в Лисичанске «очередные «сюрпризы» для бандеровцев. Кадыров напомнил о недавно проведённой операции «Возмездие», когда за день чеченские военные уничтожили свыше 600 бандеровцев.