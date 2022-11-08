Йошкар-Ола, 8 ноября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Юрий Зайцев, который стал руководителем республики по итогам сентябрьских выборов, продолжает формировать правительство республики, подписав несколько указов о новых назначениях. Документы опубликованы на портале правительства региона.

пресс-служба правительства Марий Эл Избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев

Несколько министров сохранили свои посты, в частности, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Герасименко, министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Кондратенко, министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов, а также министр госимущества Алексей Плотников.

Назначены два первых заместителя председателя республиканского правительства — Михаил Васютин и Евгений Кузьмин.

Вице-премьерами стали Степан Воронцов, Александр Сальников и Дмитрий Троицкий.

Остальные члены правительства республики пока продолжат трудиться в статусе исполняющих обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, которые прошли 11 сентября, Юрия Зайцева поддержали 82,44% избирателей или 141 666 человек от общего числа внесенных в списки. Явка составила 31,99%.

После вступления в должность нового главы региона, 23 сентября, правительство республики было отправлено в отставку. Однако министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.