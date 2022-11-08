Мюнхен, Германия, , 23:26 — REGNUM 8 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» футбольный клуб «Бавария» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет с «Вердером» из Бремена. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Робертом Хартманном. Ассистенты главного судьи — Кристиан Лейхер и Марсель Пайгрим.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Садио Мане, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг.

«Вердер»: Иржи Павленко, Энтони Юнг, Амос Пипер, Митчель Вайзер, Милош Велькович, Марко Фридль, Леонардо Битенкур, Илья Груев, Крисчен Гросс, Марвин Дукш, Оливер Берк.