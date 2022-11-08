Ханты-Мансийск, 8 ноября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В Югре началась работа регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В ходе первого заседания 8 ноября была определена кандидатура на пост его председателя, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Глава Югры Наталья Комарова определила шаги по организации движения в автономном округе. Это содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи: воспитанию, их профессиональной ориентации, организации досуга; созданию равных возможностей для всестороннего развития и самореализации; подготовке к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры; а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за будущее региона и страны.

«Впервые речь идёт о создании всероссийской государственно-общественной организации с федеральным финансированием. Это главный распорядитель бюджетных средств наравне с другими федеральными органами исполнительной власти», — подчеркнул на первом заседании движения директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Была также определена кандидатура на пост председателя регионального отделения движения в ХМАО. Ею стала директор Центра молодежи и дополнительного образования города Урая Светлана Омельченко, которая является активным участником образовательной программы «Лидеры изменений».

Далее департаменту образования и науки совместно с департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО предстоит подготовить и направить в адрес председателя координационного совета Российского движения детей и молодежи ходатайство о назначении Светланы Омельченко председателем регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи создано 14 июля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. В декабре этого года состоится Общероссийский съезд данного движения.