Лепосавич, Сербия, 8 ноября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Полиция Косово направила отделения спецназа для контроля за ситуацией на КПП Яринье, где ранее неоднократно возводились баррикады сербских активистов.

pictureskosovo.free.fr Церковь в Лепосавиче, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, наблюдение за КПП осуществляют также представители миссии ЕС за демократию через право EULEX, а также миротворческая миссия НАТО КФОР.

Напомним, блокировка транспортного потока неоднократно использовалась лидерами сербского сопротивления для давления на Приштину. Ожидается, что возведение подобных баррикад может стать следствием запрета на использование номеров, выданных автомобилям с регистрацией в Косово сербскими властями.

6 ноября в отставку подали около 500 сербских полицейских, работавших в полиции Косово.