Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Режиссёр Джастин Диллард покинул новый проект на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 8 ноября сообщает портал The Wrap.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

«К сожалению, (это — ИА REGNUM) больше не актуально», сказал Диллард, когда журналисты спросили его о несостоявшемся проекте Lucasfilm. Кинематографист подчеркнул, что этот проект закрыли не из-за отсутствия инициативы с его стороны.

Кроме того, он сообщил, что также уже не связан с проектом фильма «Возвращение ракетчика» (The Return of the Rocketeer), который должен был стать продолжением ленты Disney 1991 года «Ракетчик». При этом Диллард отметил, что не отказался от намерений снять картину на тему космоса.

Напомним, о том, что Джастин Диллард может снять новый фильм по «Звёздным войнам» СМИ сообщили в феврале 2020 года. Тогда инсайдеры отмечали, что у них нет информации о том, будет это полнометражная картина или же сериал. Ранее Диллард снял хоррор на тему выживания «Милая», а также участвовал в создании фильмов и сериалов «Чужак», «Сумеречная зона», «Ловкость» и других.