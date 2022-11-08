Пекин, 8 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Властям Канаде следует прекратить выступать с комментариями, наносящими вред отношениям с Китаем, заявил 8 ноября представитель министерства иностранных дел КНР агентству Reuters.

ankakay Канада

Издание отмечает, что представитель китайского МИД сделал отсылку к словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Китай и ряд других стран якобы пытаются вмешаться в выборы в Канаде, «играя в агрессивные игры с демократией и институтами».

Так канадский премьер оценил недавние публикации в прессе, в которых утверждалось, что КНР пыталась вмешаться в выборы, проходившие в стране в 2019 году. Трюдо отметил, что канадское правительство предприняло «значительные шаги» для повышения «честности и прозрачности» выборного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Оттава обвинила китайских хакеров, якобы поддерживаемых властями Китая, в «беспрецедентном и неизбирательном» взломе почтовых серверов Microsoft Exchange.