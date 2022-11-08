Приштина, Сербия, 8 ноября 2022, 22:46 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 8 ноября направила в ЦИК Косово запрос о замене 10 подавших в отставку депутатов парламента Косово из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список» другими кандидатами в депутаты из этой организации.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на выборах 2021 года свои кандидатуры выставили 20 представителей «Сербского списка», однако 10 из них отказались от депутатских мандатов в знак протеста, а еще один — Иван Тодосиевич — не возвращается на территорию Косово, поскольку получил приговор по статье «Разжигание ненависти, розни или нетерпимости по национальному, расовому, религиозному или этническому признаку».
Согласно косовскому законодательству, новые депутаты должны принести присягу в течение трех сроков, чтобы не потерять мандаты.
Косовские политологи опасаются, что отказ сербов от сотрудничества с албанскими властями и работы в институтах власти в Приштине может лишить Косово его многонационального характера, однако надежды возлагаются на представителей политических партий, представляющих интересы косовских сербов, но не связанных с Белградом — например, лидера инициативы «Европейское движение сербов Косово и Метохии» Раду Трайкович.
Напомним, 5 ноября все депутаты парламента Косово из рядов сербской политической организации на севере Косово «Сербский список» подали в отставку в знак протеста против запрета на использование автомобильных номеров, выданных властями Сербии и зарегистрированных в Косово.