Приштина, Сербия, , 22:46 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 8 ноября направила в ЦИК Косово запрос о замене 10 подавших в отставку депутатов парламента Косово из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список» другими кандидатами в депутаты из этой организации.

Рада Трайкович Medija centar Beograd

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на выборах 2021 года свои кандидатуры выставили 20 представителей «Сербского списка», однако 10 из них отказались от депутатских мандатов в знак протеста, а еще один — Иван Тодосиевич — не возвращается на территорию Косово, поскольку получил приговор по статье «Разжигание ненависти, розни или нетерпимости по национальному, расовому, религиозному или этническому признаку».

Согласно косовскому законодательству, новые депутаты должны принести присягу в течение трех сроков, чтобы не потерять мандаты.

Косовские политологи опасаются, что отказ сербов от сотрудничества с албанскими властями и работы в институтах власти в Приштине может лишить Косово его многонационального характера, однако надежды возлагаются на представителей политических партий, представляющих интересы косовских сербов, но не связанных с Белградом — например, лидера инициативы «Европейское движение сербов Косово и Метохии» Раду Трайкович.

Напомним, 5 ноября все депутаты парламента Косово из рядов сербской политической организации на севере Косово «Сербский список» подали в отставку в знак протеста против запрета на использование автомобильных номеров, выданных властями Сербии и зарегистрированных в Косово.