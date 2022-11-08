Москва, 8 ноября 2022, 22:12 — REGNUM Указ о присвоении посмертно звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву подписал 8 ноября президент страны Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в тексте документа.
Напомним, о гибели протоиерея Михаила Васильева стало известно 6 ноября. Он погиб в ходе спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
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