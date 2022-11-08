Лондон, 8 ноября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе продолжила расти во вторник, 8 ноября, и по итогам торгов превысила $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1233,3 за тысячу кубометров, что на 9,3% выше расчётной цены предыдущего торгового дня — $1128,5 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ поднималась на 10,6% и на максимуме достигала $1248,8 за тысячу кубометров.