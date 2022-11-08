Приштина, Сербия, 8 ноября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 ноября провел встречу с послом — нерезидентом Японии в Приштине Акирой Мицутани.

Carlos ZGZ Япония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили траектории дальнейшего развития сотрудничества.

Косовский премьер-министр выразил благодарность Токио за постоянную поддержку косовской строящейся государственности и народа Косово в форме помощи и донаций, а также отметил, что Косово представляет обширные возможности для размещения японских инвестиций.

Посол Мицутани заявил, что в Японии высоко оценивают позицию Приштины по кризису на территории б. УССР и пообещал, что в его страна продолжит поддерживать Косово, с которым она разделяет общие ценности и позиции.