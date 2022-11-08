Штат Миссисипи, США, , 22:14 — REGNUM Власти американского штата Миссисипи начали расследование нескольких поджогов, совершённых рядом с государственным университетом Джексона в ночь на 8 ноября, в преддверии промежуточных выборов, сообщает Reuters.

Голосование в США (сс) Phil Roeder

Неизвестные устроили семь пожаров в двух церквях, на автозаправочной станции и в четырех других зданиях. Причем пожар в возле университета практически разрушил местную церковь Богоявления. Сообщений о пострадавших не поступало.

Все пожары удалось потушить к раннему утру 8 ноября, за несколько часов до открытия избирательных участков в Миссисипи и других штатах, где идет голосование за места в Конгрессе.

Остается неясным, были ли пожары связаны с выборами, однако группа по защите гражданских прав NAACP разместила в соцсетях фотографию горящей церкви Богоявления с надписью: «Мы активно следим за ситуацией. Нет запугиванию. Нет отвлекающим факторам. Идите голосовать».