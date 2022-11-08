Ижевск, 8 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Удмуртия планирует получить 1 млрд рублей от «Фонда развития территорий» в рамках федерального проекта, который предусматривает финансовую поддержку мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка работы водоснабжения

По словам премьер-министра региона Ярослава Семенова, объем финансирования по каждому субъекту Фонд рассчитывает отдельно, с учетом протяженности сетей в регионе и численности населения. По итогам реализации программы должны быть достигнуты целевые показатели.

«Для Удмуртии — это капитальный ремонт, реконструкция и строительство в 2023–2024 годах 140 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», — уточнил Семенов и добавил, что сейчас региональный минстрой формирует перечень объектов для включения в программу. Все объекты, которые планируется модернизировать, должны иметь проектно-сметную документацию и получить положительное заключение Госэкспертизы.

«Ожидается, что в 2023 году на строительство и капитальный ремонт сетей в республику из Фонда будет направлено 244 млн рублей, в 2024 году — 815 млн рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года правительство России одобрило заявку Удмуртии на получение дополнительных средств для реализации двух проектов, касающихся модернизации систем водо- и теплоснабжения в Ижевске. Средства выделяются республики в виде кредитов из Фонда национального благосостояния на 25 лет под 3% годовых. Общая стоимость проектов составляет 1,2 млрд рублей. Средства направят на замену девяти участков тепловых сетей, износ которых составляет в среднем 95,7%. Также планируется реконструировать насосные станции, участки водоводов и напорного трубопровода с износом 77,5%.