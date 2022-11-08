Москва, 8 ноября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду 24-летнего хорватского центрального защитника Николы Моро, выступающего за «Болонью» на правах аренды.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Возможно ли возвращение Моро? Никакой информации нет. Действительно, никакой», — цитирует Пивоварова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Никола Моро, выступая за «Болонью» на правах аренды, принял участие лишь в четырех матчах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле хорват провел 182 минуты.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Болоньи» не видит Николу Моро в основном составе команды и не против расстаться с футболистом в ближайшее зимнее трансферное окно.