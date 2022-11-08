Брюссель, 8 ноября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Обещанные ранее три миллиарда евро Евросоюз выделить Киеву не может, сообщил 8 ноября журналистам первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам Домбровскис сказал, что на встрече обсуждался этот вопрос выделения Киеву €3 млрд, «оставшехся от €9 млрд, о которых объявили в мае».

В этом году эту сумму ЕС выплатить не сможет, сожалеет европейский чиновник. А предыдущий транш в два с половиной миллиарда евро придёт в Киев до конца этого месяца.

Уже в начале будущего года, отметил Домбровскис, Европейский союз выплатит Киеву в рамках программы кредитной помощи на 2023 год €18 млрд. Вероятно, Киев получит девять миллиардов долларов, причём, вероятно, уже в январе.