Москва, 8 ноября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что лондонский «Челси» больше не заинтересован в подписании 19-летнего флангового нападающего сборной России Арсена Захаряна.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси», Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Пивоварова издание Sport24.

В текущем сезоне на счету Арсена Захаряна два забитых мяча и пять голевых передач в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Также полузащитник получил три желтые и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что в прошедшее летнее трансферное окно «Челси» предлагал за Захаряна 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась.