Вашингтон, 8 ноября 2022, 22:00 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с администрацией президента Джо Байдена возможность своего увольнения после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщил на брифинге 8 ноября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, передаёт Reuters.

Ллойд Остин
Ллойд Остин
(сс) Senior Airman Perry Aston

Отвечая на вопросы журналистов, Райдер заявил что не намерен спекулировать на тему того, что может произойти в будущем. При этом он подчеркнул, что в данный момент Остин сосредоточен на руководстве Пентагоном.

Напомним, ряд представителей Республиканской партии накануне выборов в США заявили, что в случае их победы объемы финансовой поддержки Киева будут значительно снижены, а средства будут перенаправлены на решение внутриамериканских проблем.

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