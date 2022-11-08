Вашингтон, 8 ноября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с администрацией президента Джо Байдена возможность своего увольнения после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщил на брифинге 8 ноября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, передаёт Reuters.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Отвечая на вопросы журналистов, Райдер заявил что не намерен спекулировать на тему того, что может произойти в будущем. При этом он подчеркнул, что в данный момент Остин сосредоточен на руководстве Пентагоном.

Напомним, ряд представителей Республиканской партии накануне выборов в США заявили, что в случае их победы объемы финансовой поддержки Киева будут значительно снижены, а средства будут перенаправлены на решение внутриамериканских проблем.