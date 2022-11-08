Москва, , 22:07 — REGNUM Михаил Турецкий признался, что его карьера могла бы не состояться, если бы не покойный Иосиф Кобзон. Об этом он рассказал в эфире передачи «Судьба человека».

Михаил Турецкий Кирилл Никитенко

Как рассказал певец и продюсер, однажды он поехал с Кобзоном в масштабный тур и во время концерта в Эстонии дуэт столкнулся с тем, что в зале выключили свет. Турецкий предложил Кобзону продолжить петь без микрофона, на что получил утвердительный ответ.

«Думаешь, я сейчас испугаюсь? Я живой, я певец!», — сказал тогда Кобзон коллеге. Турецкий отметил, что они начали петь, и зал бурно отреагировал на их инициативу.

Напомним, Михаил Турецкий основал свой хор в 1989 году. Случай, о котором он рассказал в эфире передачи, произошёл в 1997 году, тогда хор Турецкого гастролировал вместе с Кобзоном по России, певцы дали более 100 концертов.