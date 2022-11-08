Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление» 15 ноября, намекая на то, что он может объявить о своём намерении баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщает Reuters.

Трамп Lj-top.ru

«Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида», — сказал Трамп своим сторонникам во время митинга в поддержку кандидата в Сенат от Республиканской партии Джей Ди Вэнса.

При этом Трамп отказался раскрывать подробности, заявив, что не хочет «отвлекать внимание от очень важного», имея в виду промежуточные выборы в США, которые начались 8 ноября.

Напомним, что в результате промежуточных выборов республиканцы могут получить контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

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