Курган, 8 ноября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В Курганской области со второй четверти 2022/2023 учебного года в дополнение к урокам ОБЖ для десятиклассников стартуют курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Патриоты Отечества

Данное решение принято 8 ноября на совещании правительства региона, посвящённому патриотическому воспитанию.

На совещании отмечалось, что региональный центр патриотического воспитания для школьников в Чумляке уже проводит курс начальной военной подготовки (НВП). На нём учащиеся обретают навыки оказания первой помощи, радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, скалолазания и многого другого.

В пригороде Кургана началось восстановление пионерского лагеря им. К. Мяготина, который будет ориентирован на начальную военную и туристскую подготовку школьников. В Шадринске и Куртамыше работают губернаторские кадетские школы-интернаты, в которых обучаются порядка 500 ребят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области занятия по НВП будут проводить курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, военнослужащие и ветераны силовых структур.