Вашингтон, 8 ноября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Министерство энергетики США пересмотрело свой прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2022–2023 годах, сообщает 8 ноября управление энергетической информации ведомства (EIA).

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Как уточняется, прогноз на 2022 год повышен с прежних 99,55 млн баррелей до 99,82 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2023 год, напротив, понижен — со 101,03 млн баррелей до 100,98 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее EIA также изменило свои прогнозы по средним мировым ценам на нефть и по добыче в Соединённых Штатах в 2022–2023 годах.

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