Ватикан, , 21:51 — REGNUM Бывший папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) планирует оспорить гражданский иск, в котором утверждается, что он давал ложную информацию во время расследования по делу о сексуальном насилии в католической церкви Германии и помогал скрывать факты насилия, сообщает 8 ноября Reuters.

Почетный папа Римский Бенедикт XVI Mark Michaelis

Отметим, что некий мужчина подал так называемый декларативный иск, в котором он заявил, что в детстве подвергся насилию со стороны священника по имени Петер Х. В иске также упоминается сам Бенедикт, который в то время был архиепископом, а также его преемник кардинал Фридрих Веттер и еще один священник.

Дополнительные детали пока остаются неизвестны, однако издание сообщает, что бывший папа Римский решил защищать себя с помощью юридической фирмы, что может позволить ему избежать так называемого решения суда по умолчанию. Бенедикт, которому сейчас 95 лет, может сам не выступать в суде в свою защиту, однако представители суда могут потребовать явки обвиняемых.

Подавший иск адвокат Андреас Шульц рассказал, что истец намерен добиться признания вины ответчиков, а также получить признания от Католической церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший папа Римский Бенедикт XVI извинился за предоставление ложных сведений во время расследования дела о сексуальном насилии над детьми. Для многих немецких католиков этого заявления недостаточно, они горько разочарованы и требуют признания вины.

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