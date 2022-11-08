Москва, 8 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. 25-летний хавбек московского «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.

Fc-rostov. ru Валерий Карпин

«Честно, на рейтинги особа никогда не смотрел. Какая разница? Мы представляем сборную России, надо достойно играть», — цитирует Фомина издание «Спорт-Экспресс».

17 ноября сборная России в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Таджикистана. Через 3 дня, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Узбекистана.

В текущем сезоне Даниил Фомин, выступая за «Динамо», принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячам и одной результативной передачей. Также полузащитник получил две желтые карточки.