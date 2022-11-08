Йошкар-Ола, 8 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Марий Эл на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн будет открыто отделение реабилитации для участников боевых действий, в том числе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

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Ранее госпиталь стал победителем конкурса фонда «Память поколений», который создавался для помощи ветеранам боевых действий. Выигранный грант в размере 10 млн рублей позволил медицинскому учреждению закупить необходимое оборудование для проведения медицинской реабилитации уволенных в запас военнослужащих.

Кроме того, к работе с ветеранами боевых действий, мобилизованными и членами их семей планируется привлечь медиков регионального отделения Общества православных врачей России. В этом случае медицинская помощь будет благотворительной.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября из Марий Эл отправится очередная партия гуманитарной помощи в Ульяновскую область, где проходят обучение мобилизованные жители республики. Гуманитарный груз включает то, что необходимо для обустройства в полевых условиях — от ноутбуков для учета личного состава до лопат, изоленты, кабеля и лампочек.

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