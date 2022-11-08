Москва, 8 ноября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Знакомая основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова рассказала о последних днях жизни композитора. Об этом 8 ноября сообщает mk.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кузнецов

Ландыш Ахметшина, являющаяся близкой подругой покойного, рассказала, что приехала на концерт к Кузнецову, который состоялся 5 ноября 2022 года. Она отметила, что после выступления композитор чувствовал себя хорошо, не жаловался он на здоровье и на следующий день.

Женщина отметила, что общалась с музыкантом в ночь с 6 на 7 ноября 2022-го и уехала рано утром, а уже днём узнала о его смерти. «У него оторвался тромб. В квартире находилась только его мама. Больше никого не было. Она позвала на помощь», — сказала Ахметшина.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Станислав Садальский намекнул на возможную причастность продюсера Андрея Разина к смерти Кузнецова. У себя в телеграм-канале он предложил «проверить смерть композитора на криминальную составляющую».