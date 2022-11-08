Брюссель, , 21:30 — REGNUM Если Киев согласится на условия России ради прекращения боевых действий, НАТО осудит такой шаг, заявил 8 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своём онлайн-выступлении на климатической конференции генсек НАТО сказал, что Киев не должен идти на согласие с Россией на её условиях, не должен признавать отнятые (на самом деле — освобождённые от ВСУ) территории российскими.

Проблема в том, пояснил генсек западного военного блока, что в этом случае Россия может «продолжить агрессию», а это не только для Киева, но и для НАТО обернётся серьёзными проблемами. Это будет «сигналом о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами».