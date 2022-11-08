Рим, 8 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года объем розничных продаж продуктов питания в Италии снизился на 4,5%, сообщили 8 ноября в национальной службе статистики.

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Жители страны вынуждены экономить на еде, чтобы оплачивать возросшие счета за газ и электричество, — так прокомментировали эти данные эксперты национальной бизнес-ассоциации Codacons.

Эксперты призывают к обнулению НДС на основные продукты.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.