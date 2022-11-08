Москва, , 22:23 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не стремится к прекращению огня на территории б. УССР на условиях российской стороны, так, как это «послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей». Об этом, как сообщает РИА Новости, политик заявил 8 ноября в ходе форума в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, в котором он принял участие в онлайн-формате.

По мнению генсека НАТО, это будет катастрофой не только для Киева, но и «опасностью для всех нас».

«Это будет катастрофой для [киевского режима], но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», — сказал он в ответ на вопрос, почему Запад не желает добиваться прекращения огня на территории б. УССР, а стремится и в дальнейшем помогать Киеву противостоять российской стороне.

Заявив о том, что военный альянс хочет прекращения военных действий на территории б. УССР, Столтенберг добавил, что если киевский режим прекратит бороться, то он прекратит существование, а если российская сторона прекратит бороться, то будет мир. Политик также указал на то, что альянс якобы не является стороной конфликта, но НАТО и союзники поддерживают Киев.

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на слова генсека НАТО о том, что прекращение огня на территории б. УССР на условиях российской стороны «послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», указав на то, что именно так (используя силу для достижения политических целей по получению контроля над соседними странами) действовало НАТО и США. Иные в связи с этим указали на политику двойных стандартов, присущую НАТО.

«А НАТО достигает своих целей исключительно дипломатией, ага. Очень тесные и добрососедские отношения всегда были у США с Югославией, Ираком, Сирией…» — с сарказмом написала Мария.

«НАТО ведь так не поступает, нет-нет, что вы», — иронизирует Keksoid.

«Так то другое», — ответила ему Наталия.

«Ага, ведь [жители б. УССР] ещё остались же», — отреагировала Lana.

«Значит, продолжаем, что ж тут поделать?..» — пишет «Гайка».

«Да никто не будет ничего прекращать. Особенно США. У них никто там не гибнет. Они зарабатывают бабки. Далее за долги заберут все ресурсы на остатках [территории б. УССР]. Им вообще плевать, что там происходит», — написал Алексей.

«А так есть риск, что [киевский режим] перестанет существовать, даже не знаю, они нас что уговаривают?!» — шутит Александра.

«Югославия — это другое, Ливия — это другое, Сирия — это другое, Ирак — это другое. У них все, что делает США или НАТО — это «миротворческие спецоперации». А то, что делает Россия, — это «агрессия, это не правильно». Санкции, санкции, санкции», — прокомментировал Михаил П.

«Хотя бы перестали отрицать свое участие в военных действиях! И что Зеля уже ничем не руководит и не руководил», — отметил Олег Л.

«НАТО — «мирный альянс», «за демократию», вот Ираку «причинили демократию» и «нанесли пользу», «сплошное добро"», — с сарказмом пишет Maksim L.

«А как же Сербия? Американцам можно? Бандитам и государственным рекетирам в лице США дозволено?» — задался вопросом Николай.

«Пусть это расскажет убитым в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии», — подытожил Рустам.