Сантьяго, , 21:50 — REGNUM В Чили в октябре показатели инфляции опустились до самого низкого уровня за последние восемь месяцев, что может побудить центральный банк положить конец циклу ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает 8 ноября Reuters.

Сантьяго, Чили (сс) Falk2

По данным государственного статистического агентства INE, рост потребительских цен в стране в октябре замедлился до 0,5% с 0,9% в предыдущем месяце.

Напомним, в октябре центральный банк Чили сообщил, что больше не планирует повышать процентные ставки, но намерен удерживать их на текущем уровне до тех пор, пока это необходимо для обеспечения сближения инфляции с целевым уровнем.

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