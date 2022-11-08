Сантьяго, 8 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Чили в октябре показатели инфляции опустились до самого низкого уровня за последние восемь месяцев, что может побудить центральный банк положить конец циклу ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает 8 ноября Reuters.

(сс) Falk2 Сантьяго, Чили

По данным государственного статистического агентства INE, рост потребительских цен в стране в октябре замедлился до 0,5% с 0,9% в предыдущем месяце.

Напомним, в октябре центральный банк Чили сообщил, что больше не планирует повышать процентные ставки, но намерен удерживать их на текущем уровне до тех пор, пока это необходимо для обеспечения сближения инфляции с целевым уровнем.