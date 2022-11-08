Ханты-Мансийск, , 21:29 — REGNUM Правительство ХМАО запланировало на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить в 2022 году 2,265 млрд рублей. Из них уже выделено из бюджета региона около пяти миллионов рублей на мобилизационные мероприятия в муниципалитетах.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Часть расходов, связанных с мобилизацией, осуществляется за счёт объективно сложившейся экономии бюджетных ассигнований, часть будет осуществлена за счёт увеличения планируемого объёма поступлений доходов бюджета автономного округа в 2022 году», — сообщил ТАСС сотрудник департамента финансов ХМАО.

Отмечается, что 570 млн рублей направят на предоставление денежных выплат военнослужащим из Югры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из региона мобилизированы свыше 2,5 тысячи человек. В настоящий момент они проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань).

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