Ижевск, 8 ноября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. На территории Удмуртии с начала 2022 года выявлено 2283 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, включая 1732 факта незаконного сбыта сильнодействующих средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Наркомания

Правоохранители региона выявили и пресекли деятельность 15 наркопритонов.

За указанный период расследовано 1008 преступлений в данной сфере, к уголовной ответственности привлечены 734 лица, в том числе 4 несовершеннолетних и 112 женщин.

На учете в республиканском наркодиспансере состоят 5316 человек. Диагноз «наркомания» подтвержден у 2891 человека из данного числа, у 2425 лиц диагностировано «потребление наркотиков с вредными последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Удмуртии сотрудники управления наркоконтроля МВД и члены спецподразделения «Гром» задержали ранее судимого жителя Ижевска. В ходе обыска в его доме было обнаружено оборудование, различные реактивы и наркотические вещества разной степени готовности. Их масса составила исторически рекордные для региона 140 кг.

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