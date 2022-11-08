Бухарест, , 21:05 — REGNUM В лесу Браниште неподалеку от города Петру-Нямц на северо-востоке Румынии была обнаружена самая крупная в новейшей истории региона партия оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом 8 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Лес Николай Михальченко © ИА REGNUM

По предварительной информации, несколько дней назад местный житель, занимающийся поиском металла, нашел 75-миллиметровый фугасный снаряд, шесть гранатометов, 12 боеголовок для гранатомета, две ручные гранаты и три реактивных снаряда.

Как утверждают эксперты, соответствующий арсенал находится в боеспособном состоянии.

Сейчас в Браниште работает специальная комиссия министерства обороны Румынии. Особо опасные материалы были вывезены на специальный полигон и уничтожены.