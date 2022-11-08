Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Минэнерго США повысило свой прогноз средней добычи нефти в стране в 2022 году на 80 тысяч баррелей — до 11,83 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 8 ноябре управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем прогноз по добыче нефти в США на 2023 год, напротив, повышен на 50 тысяч баррелей — до 12,31 миллиона баррелей в сутки.

В 2021 году, согласно последней оценке министерства, добыча нефти в Соединённых Штатах составила в среднем 11,25 миллиона баррелей в сутки.