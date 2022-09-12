Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер картины «Кит» (The Whale), главную роль в которой исполнит Брендан Фрейзер. Ролик был опубликован 8 ноября на портале Polygon.

Кадр из соцсетей студии A24 Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски

В центре повествования фильма находится гомосексуалист по имени Чарли (Фрейзер), страдающий от ожирения, появившегося на фоне психических проблем. Он пытается восстановить связь со своей дочерью, с которой расстался после того, как ушёл из семьи. В первом ролике авторы ленты не продемонстрировали игру Фрейзера, лишь показали основных персонажей и картины быта главного героя.

Напомним, мировая премьера фильма состоялась 4 сентября 2022 года в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. В широкий прокат США «Кит» выйдет 9 декабря 2022 года.