Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге будет построен за 26,198 млн рублей. Об этом сообщает портал госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главная ёлка Екатеринбурга на площади 1905 года

Напомним, нынешний ледовый городок будет посвящён 300-летию Екатеринбурга. Масштабное празднование этого события запланировано в столице Среднего Урала на август 2023 года. При этом часть местных жителей ранее выступала против массовых праздников в период проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга нашли подрядчика на строительство и обслуживание ледового городка 2022/2023 года. Но его название пока не разглашается. На портале госзакупок он зашифрован цифрой «1».