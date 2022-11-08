Челябинск, , 20:59 — REGNUM Промышленным предприятиям Челябинской области не нужно опасаться надзорных органов, ответственных за охрану окружающей среды. Об этом заявил глава координационного совета при губернаторе региона по вопросам экологии Рашид Исмаилов в ходе встречи с ними в областном Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также чиновник подчеркнул, что предприятиям не нужно замалчивать свою работу по улучшению экологической ситуации. По его словам, положительные изменения нужно показывать без страха. Он также добавил, что некоторые блогеры в погоне за сенсацией нередко распространяют фейки по поводу экоситуации. «И необходимо их аргументированно опровергать», — цитируег его «Первое областное».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года объём выбросов предприятий в Челябинске снизился на 22%.

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