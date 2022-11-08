Челябинск, 8 ноября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Промышленным предприятиям Челябинской области не нужно опасаться надзорных органов, ответственных за охрану окружающей среды. Об этом заявил глава координационного совета при губернаторе региона по вопросам экологии Рашид Исмаилов в ходе встречи с ними в областном Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Челябинск

Также чиновник подчеркнул, что предприятиям не нужно замалчивать свою работу по улучшению экологической ситуации. По его словам, положительные изменения нужно показывать без страха. Он также добавил, что некоторые блогеры в погоне за сенсацией нередко распространяют фейки по поводу экоситуации. «И необходимо их аргументированно опровергать», — цитируег его «Первое областное».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года объём выбросов предприятий в Челябинске снизился на 22%.